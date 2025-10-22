«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев

Пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, один из которых погиб, заявили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии. С помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали, что всего на территории Латвии их было трое.

По словам иностранцев, там их остановили люди в форме, отобрали у них мобильные телефоны, затолкали в микроавтобус и стали сильно избивать, применяя электрошокеры. В итоге один из беженцев — 29-летний молодой человек — не выдержал пыток и скончался.

Беззащитных людей привезли к границе, выкинули из автомобиля, и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Беларусь, — подчеркнули в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Остальным мужчинам была оказана медицинская помощь. По данным погранкомитета республики, что с начала миграционного кризиса на белорусско-латвийской границе найдено уже 35 тел беженцев.

Ранее сообщалось, что власти Литвы закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Такой шаг последовал в ответ на вторжение зондов контрабандистов в литовское воздушное пространство. Решение пообещали пересмотреть после того, как откроется Вильнюсский международный аэропорт.