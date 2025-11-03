Обычные пирожки теперь не пеку: нашла рецепт обалденных кутабов с сыром — жарятся без тонны масла, семья подсела на них

Обычные пирожки теперь не пеку: нашла рецепт обалденных кутабов с сыром — жарятся без тонны масла, семья подсела на них

Обычные пирожки теперь не пеку: нашла рецепт обалденных кутабов с сыром — жарятся без тонны масла, семья подсела на них. Мечтаете о необычной, но простой в приготовлении закуске? Попробуйте кутабы — ароматные азербайджанские пирожки с тягучей сырной начинкой! Это блюдо покоряет с первого кусочка: хрустящее тесто в сочетании с расплавленным сыром и свежей зеленью создаёт неповторимый вкус. Готовится несложно, а выглядит эффектно — отлично подойдёт и для семейного ужина, и для встречи гостей.

Для теста смешайте 300–320 г муки с половиной чайной ложки соли, влейте 200 мл кипятка и столовую ложку растительного масла. Замесите липкое тесто, накройте полотенцем и дайте постоять полчаса. Для начинки соедините 200 г тёртого сулугуни и 160 г раскрошенной брынзы или кавказского сыра, добавьте мелко нарезанную петрушку, зелёный лук и шпинат (по 30 г). Раскатайте тесто в восемь тонких лепёшек диаметром 25 см, выложите на половину каждой по две столовые ложки начинки, накройте второй половиной, тщательно защипните края.

Обжаривайте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков. Если кутабы надуваются, аккуратно проткните их ножом. Готовые пирожки смажьте сливочным маслом — так тесто станет ещё ароматнее, а сыр будет красиво тянуться. Подавайте горячими, например, с гранатовым соусом!

