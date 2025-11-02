Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 08:22

Мой секрет ленивого завтрака — готовлю быстрые пирожки с яйцом: уплетает вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти пирожки стали для меня настоящим спасением по утрам, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак для всей семьи. Сочетание нежного яичного теста с вареными яйцами и свежей зеленью создает гармоничный вкус, который нравится и взрослым, и детям. Теперь это наш любимый вариант завтрака, который готовится буквально за несколько минут.

Для пирожков мне нужно: вареные яйца (3 шт.), сырое яйцо (1 шт.), мука (2 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), шпинат или зеленый лук (10 г). Готовлю так: вареные яйца мелко рублю, смешиваю с измельченной зеленью. Добавляю сырое яйцо, муку и соль, тщательно перемешиваю. Формирую небольшие лепешки и обжариваю на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны). Подаю со сметаной или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
завтраки
пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
