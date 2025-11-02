Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 07:46

Манку скупаю килограммами ради этого завтрака: манные биточки из каши

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт манных биточков — отличный способ превратить кашу во вкусный питательный завтрак без лишних хлопот. Манку скупаю килограммами ради этого завтрака!

Рецепт: сначала сварите манную кашу — в 500 мл кипящего молока или воды тонкой струйкой всыпьте 150 г манной крупы, постоянно помешивая, добавьте щепотку соли и 1 ст. л. сахара. Варите 3–5 минут до загустения, затем остудите. Для оладий смешайте 300 г готовой каши с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус оладий получается нежным и слегка сладковатым, с однородной воздушной текстурой, напоминающей классические манники. Они особенно хороши со сметаной, вареньем или медом.

Ранее стало известно, как из творога и яблок приготовить вкуснейшие палочки на завтрак и перекус.

