26 ноября 2025 в 11:15

Бабушка называла это блюдо овощная солянка: проверенный рецепт рагу с кабачками и баклажанами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Бабушка называла это блюдо овощная солянка: проверенный рецепт рагу с кабачками и баклажанами. Вся семья в восторге, хотя обычно скептически относится к овощным блюдам. Такая яркая, насыщенная и ароматная солянка, что даже мясо не потребовалось!

Берем: лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., баклажан — 1 шт., кабачок — 1 шт., перец красный — 1 шт., томаты спелые — 4 шт., чеснок — 3 зубчика, орегано — 1/2 ч.л., сахар — 1 ч.л., уксус яблочный — 1 ч.л., масло для жарки, соль, перец, петрушка свежая.

Баклажан нарезаю кубиками, слегка подсаливаю и оставляю на 15 минут — так уходит лишняя горечь. Лук шинкую, морковь тру на терке и пассерую до мягкости. Отдельно обжариваю кабачок с перцем и баклажаном до золотистого оттенка. Томаты ошпариваю кипятком, снимаю кожицу и измельчаю в пюре. Добавляю к овощам вместе с давленым чесноком, орегано, сахаром и уксусом. Томлю 3 минуты на медленном огне. Возвращаю в сковороду лук с морковью, вливаю 250 мл воды и тушу под крышкой 20-25 минут до полного испарения жидкости.

Секрет: подаю горячей, щедро посыпав свежей петрушкой. Идеально сочетается с рисом или картофельным пюре.

Ранее мы готовили трубочки из лаваша а-ля пицца. Их не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке.

Проверено редакцией
