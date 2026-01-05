Это дапанджи стало моим спасением, когда нет времени — закинул все в казан и через 40 минут сытный ужин готов

Ищете рецепт, где можно просто закинуть все ингредиенты и заняться своими делами? Дапанджи — именно то, что нужно! Минимальный контроль, одна посуда и через 40 минут — сытный, ароматный ужин для всей семьи.

1 кг курицы нарезаю порционными кусками и обжариваю в казане или глубокой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Добавляю 2 нарезанные луковицы и 2 моркови, нарезанные соломкой, жарю еще 5 минут.

Добавляю 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу, хорошо перемешиваю. Кладу 3 картофелины и 2 болгарских перца, нарезанные крупными кусками, вливаю стакан воды. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 25-30 минут до готовности картофеля. За 2 минуты до конца добавляю 3 измельченных зубчика чеснока. Подаю с рисом или лапшой, посыпав свежей зеленью.

