Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 12:06

Это дапанджи стало моим спасением, когда нет времени — закинул все в казан и через 40 минут сытный ужин готов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете рецепт, где можно просто закинуть все ингредиенты и заняться своими делами? Дапанджи — именно то, что нужно! Минимальный контроль, одна посуда и через 40 минут — сытный, ароматный ужин для всей семьи.

1 кг курицы нарезаю порционными кусками и обжариваю в казане или глубокой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Добавляю 2 нарезанные луковицы и 2 моркови, нарезанные соломкой, жарю еще 5 минут.

Добавляю 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу, хорошо перемешиваю. Кладу 3 картофелины и 2 болгарских перца, нарезанные крупными кусками, вливаю стакан воды. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 25-30 минут до готовности картофеля. За 2 минуты до конца добавляю 3 измельченных зубчика чеснока. Подаю с рисом или лапшой, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Желатин и пачка вишни: мармеладные конфеты без химии за 10 минут
Общество
Желатин и пачка вишни: мармеладные конфеты без химии за 10 минут
Коптим грудинку дома: как превратить простую свинину в деликатес, от которого слюнки текут
Общество
Коптим грудинку дома: как превратить простую свинину в деликатес, от которого слюнки текут
Нежные сочники с творожной начинкой: рецепт для тех, кто не умеет готовить
Общество
Нежные сочники с творожной начинкой: рецепт для тех, кто не умеет готовить
Когда семья скучает от обычных рецептов картошки, готовлю кугелис — литовская вкуснота с беконом, которая покоряет
Общество
Когда семья скучает от обычных рецептов картошки, готовлю кугелис — литовская вкуснота с беконом, которая покоряет
Готовлю слоеные кармашки с курицей из теста фило — 20 минут на кухне, и хрустящий перекус на столе
Общество
Готовлю слоеные кармашки с курицей из теста фило — 20 минут на кухне, и хрустящий перекус на столе
еда
рагу
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США объяснили, почему Трамп не поможет Мачадо стать президентом Венесуэлы
Россиянка купила конфеты с личинками
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
«Ясно дал понять»: раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
В Сумской области стало больше населенных пунктов под флагом России
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.