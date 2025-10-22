Если дома есть творог и яблоки, готовлю эту вкуснятину: нежные палочки — на завтрак и перекус

Если дома есть творог и яблоки, готовлю эту вкуснятину. Нежные творожные палочки станут идеальным завтраком или перекусом для всей семьи, который готовится за считаные минуты.

Вам понадобится: 250 г творога, 1 спелое яблоко, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка ванилина и соли. Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок. Смешайте творог с яйцом, сахаром и солью, добавьте тертое яблоко и постепенно введите муку. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте из творожной массы продолговатые палочки, обваляйте их в муке или манной крупе и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.

Вкус получается нежным и сбалансированным: творожная основа дает приятную кислинку, а яблоко добавляет сочность и легкую сладость, создавая гармоничное сочетание текстур — хрустящей корочки снаружи и нежной воздушной мякоти внутри. Подавайте палочки со сметаной, медом или вареньем — это блюдо станет любимым десертом и у детей, и у взрослых.

