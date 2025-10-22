Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 05:46

Если дома есть творог и яблоки, готовлю эту вкуснятину: нежные палочки — на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если дома есть творог и яблоки, готовлю эту вкуснятину. Нежные творожные палочки станут идеальным завтраком или перекусом для всей семьи, который готовится за считаные минуты.

Вам понадобится: 250 г творога, 1 спелое яблоко, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка ванилина и соли. Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок. Смешайте творог с яйцом, сахаром и солью, добавьте тертое яблоко и постепенно введите муку. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте из творожной массы продолговатые палочки, обваляйте их в муке или манной крупе и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.

Вкус получается нежным и сбалансированным: творожная основа дает приятную кислинку, а яблоко добавляет сочность и легкую сладость, создавая гармоничное сочетание текстур — хрустящей корочки снаружи и нежной воздушной мякоти внутри. Подавайте палочки со сметаной, медом или вареньем — это блюдо станет любимым десертом и у детей, и у взрослых.

Ранее стало известно, как приготовить лимонно-творожное печенье: сохраняет мягкость несколько дней, но улетает со стола за минуты.

Читайте также
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Общество
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть
Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Просто сложите печень в банку и отправьте в духовку: 1 ингредиент сделает все блюдо — получается вкуснее мяса
Общество
Просто сложите печень в банку и отправьте в духовку: 1 ингредиент сделает все блюдо — получается вкуснее мяса
Хрустящие слойки, но без теста: перевернул кулинарию и получил неожиданную вкусноту — делюсь рецептом
Общество
Хрустящие слойки, но без теста: перевернул кулинарию и получил неожиданную вкусноту — делюсь рецептом
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Общество
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
рецепты
яблоки
перекусы
пирожки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Технолог рассказала, как ухаживать за вещами из натуральной шерсти
В Госдуме объяснили, в каком случае у водителей будут аннулировать права
Богомаз раскрыл детали теракта с обрушением моста на поезд
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Мордовию
Значение поцелуя в сновидении: раскройте тайну сна
Юрист раскрыл нюанс, который нужно учесть при покупке автомобиля
Атомная энергетика США получит плутоний из военных запасов
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Небо над Ярославлем временно закрыли для полетов
Военэксперт объяснил, зачем ВСУ забрасывают ДРГ вглубь России
Двойная эпидемия гриппа и COVID-19 в РФ: кто в опасности, как лечить
Удар по заводу БПЛА и прорыв у Харькова: успехи ВС РФ к утру 22 октября
В Ленобласти сбивают украинские БПЛА
Сон об измене супруга: причины тревоги и советы для отношений
Ирландия взорвалась протестами после изнасилования ребенка мигрантом
«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму
Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.