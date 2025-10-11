Нежное лимонно-творожное печенье: сохраняет мягкость несколько дней, но улетает со стола за минуты

Лимонно-творожное печенье — это нежный десерт, который тает во рту и дарит освежающее цитрусовое послевкусие. Печенье идеально к чаю, кофе или как легкий перекус — оно сохраняет мягкость несколько дней, но улетает со стола за минуты.

Рецепт: смешайте 200 г творога с 150 г размягченного сливочного масла, добавьте 200 г муки, 100 г сахара, цедру одного лимона и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите эластичное тесто, заверните в пленку и охладите 30 минут. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте формочками фигурки и выпекайте при 180 °C 15–20 минут до легкого румянца.

Вкус печенья получается удивительно сбалансированным: нежная творожная основа с маслянистой текстурой сочетается с яркой лимонной ноткой, создавая гармоничный дуэт сладости и свежести. Приготовьте эту солнечную выпечку — и ваш дом наполнится ароматом лета!

