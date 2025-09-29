Тертый пирог с творогом и вареньем: домашняя выпечка без сложных процессов

Тертый пирог с творогом и вареньем — десерт для тех, кто ценит простоту и вкус домашней выпечки без сложных процессов. Его прелесть в контрасте рассыпчатого песочного теста, нежной творожной прослойки и сладкой фруктовой начинки.

Рецепт: замесите тесто из 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйца и щепотки соли, разделите его на две неравные части и отправьте в морозилку на 15 минут. Большую часть потрите на крупной терке и равномерно распределите по дну формы, сформировав бортики. Для начинки смешайте 400 г творога с 1 яйцом, 3 ст. л. сахара и ванилином, выложите на основу. Сверху распределите 200 г любого густого варенья (лучше всего подходит смородиновое, вишневое или абрикосовое) и покройте оставшимся тестом, натертым поверх творожного слоя. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета.

Вкус пирога получается сбалансированным: маслянистая крошка тает во рту, творог дает нежную кислинку, а варенье добавляет яркую фруктовую сладость и аромат. Пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде, а его приготовление не требует специальных навыков.

