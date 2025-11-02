Рецепт вкусного завтрака из 4 картофелин: элементарно и очень дешево

Вкусный завтрак можно приготовить из 4 картофелин. Это элементарно, очень дешево и при этом вкусно. Из минимума ингредиентов у вас получится целая стопка хрустящих драников.

Вам понадобится: 4 крупные картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку и соль, тщательно перемешайте. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: хрустящая корочка снаружи и нежная картофельная текстура внутри создают идеальное сочетание. Эти драники особенно хороши со сметаной. Они станут сытным и ароматным началом дня, а их приготовление не требует особых кулинарных навыков и занимает минимум времени.

