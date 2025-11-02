Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 05:46

Рецепт вкусного завтрака из 4 картофелин: элементарно и очень дешево

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный завтрак можно приготовить из 4 картофелин. Это элементарно, очень дешево и при этом вкусно. Из минимума ингредиентов у вас получится целая стопка хрустящих драников.

Вам понадобится: 4 крупные картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку и соль, тщательно перемешайте. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: хрустящая корочка снаружи и нежная картофельная текстура внутри создают идеальное сочетание. Эти драники особенно хороши со сметаной. Они станут сытным и ароматным началом дня, а их приготовление не требует особых кулинарных навыков и занимает минимум времени.

Ранее стало известно, что бутерброды с картофельным припеком — находка для завтрака.

Читайте также
Когда на ужин есть только полчаса, готовлю сразу в одной кастрюле котлеты с картошкой: чудо-рецепт
Общество
Когда на ужин есть только полчаса, готовлю сразу в одной кастрюле котлеты с картошкой: чудо-рецепт
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Общество
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Пачка творога и горстка муки. Пеку нежные карманчики с творогом — простой и вкусный завтрак
Общество
Пачка творога и горстка муки. Пеку нежные карманчики с творогом — простой и вкусный завтрак
Ленивый завтрак. Беру творог и томаты — через 5 минут обалденные лепешки готовы. Вкуснятина без тонны масла и жира
Общество
Ленивый завтрак. Беру творог и томаты — через 5 минут обалденные лепешки готовы. Вкуснятина без тонны масла и жира
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще — творожные колечки с изюмом за 20 минут
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще — творожные колечки с изюмом за 20 минут
картошка
рецепты
завтраки
простые рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Рецепт вкусного завтрака из 4 картофелин: элементарно и очень дешево Вкусный завтрак можно приготовить из 4 картофелин. Это элементарно, очень дешево и при этом вкусно. Из минимума ингредиентов у вас получится целая стопка хрустящих драников.
4 крупные картофелины
1 яйцо
2 ст. л. муки
соль
растительное масло для жарки
>
Картофель очистите и натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок.
Добавьте яйцо, муку и соль, тщательно перемешайте.
На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, формируя небольшие оладьи.
Жарьте на среднем огне 4-5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии по приказу Трампа
Продукты, которые надо есть в ноябре: зачем организму свекла
Пророссийские хакеры заполучили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Опять рекордные +15? Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге 3–9 ноября
Косметолог предупредила о рисках для кожи в отопительный сезон
Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на один из регионов РФ
Запекаю горбушу только так — рыба получается как из ресторана!
Почему снится, что муж уходит к другой: толкование из популярных сонников
«На огороде окопы рыли»: жители ДНР рассказали о произволе ВСУ
Дроны разнесли пикапы с боеприпасами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 ноября
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS совершил странный маневр
Почему во сне приходит покойная мама: важные подсказки и значения
Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба
Чувства к Лазареву, «война» с экс-мужем, «Голос»: как живет Пелагея
«Мир полон конфликтов»: Москва хочет стабилизации ситуации в Венесуэле
В ОП раскрыли, как оплачивается работа в День народного единства
Мнение об СВО, карьера и личная жизнь: куда пропала Елка
Полиция нашла тело осужденного на 11 тыс. лет основателя криптобиржи
Какие растения забрать с дачи на зиму: как это сделать правильно
Обломки беспилотника ВСУ рухнули на многоэтажку под Краснодаром
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.