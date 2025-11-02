Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 20:28

Печень ем только в этом салате из самых простых продуктов: вкус — настоящий отвал башки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно сытный и ароматный салат из печени, который станет настоящим открытием для ваших вкусовых рецепторов. Его вкус — настоящий отвал башки! Печень ем только в этом салате из самых простых продуктов.

Вам понадобится: 400 г говяжьей или куриной печени, 2 моркови, 1 луковица, 3 яйца, 2 соленых огурца, 3–4 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока по желанию. Печень очистите от пленок, нарежьте кусочками и обжарьте до готовности. Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости. Яйца отварите и нарежьте кубиками, огурцы измельчите соломкой. Соедините все ингредиенты, добавьте чеснок, если используете, заправьте майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут.

Вкус получается насыщенным и многогранным: нежная печень отлично гармонирует со сладковатой жареной морковью, пикантными огурцами и яйцами, а чеснок придает пикантную остроту. Этот салат особенно хорош с черным хлебом и станет прекрасным блюдом для сытного ужина!

