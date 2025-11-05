Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 15:24

Появились снимки Юрия Николаева за несколько дней до смерти

В Сети опубликовали снимки Юрия Николаева, сделанные перед его смертью

Юрий Николаев Юрий Николаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились кадры с телеведущим и актером Юрием Николаевым, сделанные за несколько дней до его кончины, сообщает журнал MAXIM. Артист умер на 77-м году жизни 4 ноября. О печальном известии первым сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе. Он вспомнил, что всего за несколько дней до этого общался с ведущим во время съемок нового выпуска передачи «Сегодня вечером».

Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!написал артист.

Ранее стало известно, кто унаследует загородный дом ведущего за 20 млн рублей и квартиру в Москве. Перед своей смертью артист успел построить дом для матери, он был переписан на племянников. Просторную квартиру на Саввинской набережной (около 120 млн рублей) артист планировал оставить супруге Элеоноре. У пары не было своих детей, но Николаев всегда финансово помогал племянникам.

Множество звезд выразили соболезнования родным и близким Николаева. В частности, певица Алла Пугачева почтила память телеведущего в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Примадонна опубликовала его фотографию в смокинге и задалась философским вопросом о том, куда все уходят.

Юрий Николаев
фотографии
телепередачи
Цискаридзе
