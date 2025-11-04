Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 12:00

Один апельсин и горстка муки — пеку самый простой бисквитный рулет в мире. «5 ложек» — без возни и мороки с весами

Этот бисквитный рулет — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не любит взвешивать каждый грамм на кухонных весах или просто хочет приготовить что-то невероятно вкусное быстро и без лишней суеты. Его гениальность в простоте: основные ингредиенты отмеряются столовыми ложками, что делает процесс похожим на веселый кулинарный эксперимент. Классическая основа — это пять яиц, пять ложек сахара, муки и масла. А дальше — полный простор для фантазии! В этот раз мы сделаем его с яркой апельсиновой начинкой и нежнейшим кремом на основе белого шоколада, который превращает простой рулет в изысканный десерт, достойный любого праздника.

Для начала готовим бисквит. Пять яиц аккуратно разделите на белки и желтки. Белки со щепоткой соли взбейте в устойчивую пену, постепенно добавляя пять столовых ложек сахара. В отдельной миске смешайте желтки, пять столовых ложек растительного масла и пять столовых ложек муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя. Теперь аккуратно, лопаткой, соедините желточную массу со взбитыми белками. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Горячий бисквит сразу переверните на чистую кухонную салфетку, снимите пергамент и сверните в рулет вместе с тканью, дайте остыть. Для крема на водяной бане растопите 50 граммов белого шоколада и 50 граммов сливочного масла. Снимите с огня, добавьте 50 граммов сливочного сыра и цедру одного апельсина. Взбейте до гладкости. Аккуратно разверните остывший рулет, смажьте кремом и снова сверните. Украсьте дольками апельсина.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

