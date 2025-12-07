ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 12:39

Паштетный рулет к праздничному столу: подаю на крекерах и не только — гости в восторге и просят рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рулет сочетает в себе нежнейший печеночный паштет и сливочный плавленый сыр. Идеальная закуска для праздничного стола или фуршета. Рулет можно подавать как на тостах, так и как самостоятельную закуску.

Для начала беру 700 г говяжьей печени, промываю, очищаю от пленок и нарезаю кусочками. 1 луковицу и 1 морковь нарезаю и обжариваю до мягкости. Печень и овощи пропускаю через мясорубку, добавляю 120 г плавленого сыра, соль и перец по вкусу. Массу выкладываю на пищевую пленку слоем 1,5–2 см. Сверху равномерно распределяю оставшиеся 260 г плавленого сыра. Аккуратно сворачиваю рулет с помощью пленки и убираю в холодильник на 2–3 часа для застывания.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

