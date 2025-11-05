«Я не школьник»: Вучич дерзко ответил Западу о связях с Россией и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет оправдываться перед западными странами за контакты с Россией и Китаем. По словам лидера, которые приводит Tanjug, Белград также не станет вмешиваться в украинский кризис.

Не собираюсь оправдываться за то, что с кем-то разговариваю, считаю это глупым. Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом. Это полезно, — подчеркнул президент.

Ранее Вучич заявил, что сербские власти проводят контроль над экспортом производимых в стране боеприпасов, однако иногда они все же попадают на территорию Украины. В настоящее время Республика Сербская продолжает балансировать между экономической необходимостью продажи оружия и желанием сохранить нейтралитет в украинском конфликте, добавил он.

Вместе с тем бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что республика не планирует национализировать российскую собственность, в отличие от западных стран. Он подчеркнул, что Сербия не является «народом трусов и воров» и не собирается отнимать активы у России.