02 ноября 2025 в 08:56

В Сербии пообещали не отнимать собственность России

Вулин пообещал, что Сербия не станет отнимать собственность России

Сербия, в отличие от Запада, не собирается отнимать у России ее собственность, заявил бывший вице-премьер, основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества Александр Вулин. По его словам, которые приводит РИА Новости, жители республики не народ трусов и воров.

Сербия этого не сделает. Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров, — сказал Вулин.

Ранее бывший вице-премьер заявил, что Европейский союз испытывает отвращение к Сербии и хочет через нее нанести удар по российской стороне. По словам Вулина, объединение требует от государства введения ограничений, зная, что это не нанесет никакого экономического урона Кремлю.

До этого Вулин объяснил, что заявление президента США Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний является опасным для цивилизации, так как Россия может ответить на угрозы США. По словам Вулина, таким образом хозяин Белого дома хотел показать, что «Америка все еще суперсила».

