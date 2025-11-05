Российский самолет с сотнями пассажиров экстренно посадили в Москве

Российский самолет с сотнями пассажиров экстренно посадили в Москве Летевший из Махачкалы самолет со 183 пассажирами посадили в Москве

Летевший из Махачкалы самолет со 183 пассажирами экстренно приземлился в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной аварийной посадки стал сбой в зеленой гидросистеме.

Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево в 15:00. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.

Ранее не менее 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

До этого летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. Врачи не смогли спасти мужчину. Инцидент произошел 23 октября. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа.

В конце августа самолет из Читы совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. По данным источника, это произошло из-за ложного срабатывания сигнализации. На борту находились 160 пассажиров.