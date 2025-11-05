Крупный немецкий завод объявил о банкротстве

Немецкая компания Diepersdorf Plastic Manufacturing, специализирующаяся на автокомплектующих, объявила себя банкротом, передает баварская радиостанция BR. Под угрозой увольнения оказались более 1 тыс. сотрудников заводов в Баварии, Саксонии и Северном Рейне — Вестфалии.

Как отметил источник, предприятие, более 50 лет работавшее в сфере переработки пластика и производившее радиаторные решетки, эмблемы и декоративные детали для автомобилей, столкнулось со снижением спроса и ростом цен на энергоресурсы. Также о сокращениях объявили такие гиганты отрасли, как Bosch, ZF Friedrichshafen и Mahle.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что каждая третья компания ФРГ решила сократить рабочие места в 2026 году. По данным исследования Немецкого экономического института, экономические перспективы страны ухудшились к концу 2025 года. Среди опрошенных компаний 36% планируют сократить численность сотрудников, тогда как только 18% собираются создать новые рабочие места. Также в Германии усиливается инвестиционный кризис.