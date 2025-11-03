Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:13

Стало известно, сколько компаний ФРГ готовы сократить рабочие места

Bild: треть компаний Германии планирует сокращение штата в 2026 году

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Каждая третья компания ФРГ решила сократить рабочие места в 2026 году, сообщило издание Bild. По данным исследования Немецкого экономического института, экономические перспективы страны ухудшились к концу 2025 года.

Результаты опроса подчеркивают ухудшение ситуации в промышленном секторе страны. Среди опрошенных компаний 36% планируют сократить численность сотрудников, тогда как только 18% собираются создать новые рабочие места. Также в Германии усиливается инвестиционный кризис: только 23% компаний планируют инвестировать в новые проекты в следующем году, а 33% собираются снизить инвестиции.

Ранее стало известно, что один из старейших немецких брендов одежды Heimatliebe проходит процедуру банкротства. Общее число корпоративных банкротств в ФРГ продолжает увеличиваться на протяжении нескольких последних лет.

До этого немецкая компания Mayer & Cie., производитель круговых вязальных машин, подала заявление о банкротстве спустя два месяца после празднования 120-летия. Семейное предприятие, которым управляет четвертое поколение, владеет более чем 300 патентами. Банкротство ставит под угрозу 350 рабочих мест в Германии, Чехии и Китае.

Германия
Европа
экономика
кризисы
