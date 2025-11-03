Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины Echo: Бельгия может лишиться правительства из-за бюджета на помощь Киеву

Правительство Бельгии не может согласовать федеральный бюджет на 2026 год в размере €10 млрд (930 млрд рублей), который также предполагает расходы в размере €1 млрд (93 млрд рублей) на поддержку Киева. Как сообщает издание L'Écho, из-за этого премьер-министр королевства Барт де Вевер может подать в отставку.

Федеральное правительство соберется в понедельник в полдень ограниченным составом, чтобы возобновить работу над бюджетом. Премьер-министр Барт де Вевер должен представить новое предложение своим заместителям после индивидуальных встреч с ними на прошлой неделе, — указывает издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бельгия планирует ежегодно получать €1,2 млрд (111 млрд рублей) в свой бюджет за счет налогов с доходов от реинвестирования замороженных российских активов. По информации источника, это объясняет позицию де Вевера, отказавшегося поддержать полную экспроприацию средств РФ.

До этого бельгийский премьер отмечал, что России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Он заявил об этом, отказавшись поддержать инициативу Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины.