Раскрыта причина отказа Бельгии от конфискации активов России Soir: Бельгия планирует получать €1,2 млрд в год с российских активов

Бельгия планирует ежегодно получать €1,2 млрд в свой бюджет за счет налогов с доходов от реинвестирования замороженных российских активов, сообщает газета Soir. По информации источника, это объясняет позицию премьер-министра страны Барта Де Вевера, отказавшегося поддержать полную экспроприацию средств РФ.

Согласно публикации, незапланированные доходы депозитарного центра Euroclear от управления российскими активами уже приносят значительные суммы в бельгийскую казну. Налог на такие доходы в королевстве превышает 30%, что делает их важным источником финансирования, отметили в издании. Правительство Бельгии запланировало направлять эти средства преимущественно на военные расходы в период 2025–2029 годов.

Ранее стало известно, что Евросоюз рискует потерять минимум $238 млрд (1,9 трлн рублей) своих вложений в российскую экономику, если примет решение о конфискации российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. На данный момент на счетах бельгийского клирингового центра Euroclear заблокированы российские активы на сумму примерно $224,5 млрд (1,8 трлн рублей) по текущему курсу.