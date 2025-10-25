Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 14:13

Раскрыта причина отказа Бельгии от конфискации активов России

Soir: Бельгия планирует получать €1,2 млрд в год с российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бельгия планирует ежегодно получать €1,2 млрд в свой бюджет за счет налогов с доходов от реинвестирования замороженных российских активов, сообщает газета Soir. По информации источника, это объясняет позицию премьер-министра страны Барта Де Вевера, отказавшегося поддержать полную экспроприацию средств РФ.

Согласно публикации, незапланированные доходы депозитарного центра Euroclear от управления российскими активами уже приносят значительные суммы в бельгийскую казну. Налог на такие доходы в королевстве превышает 30%, что делает их важным источником финансирования, отметили в издании. Правительство Бельгии запланировало направлять эти средства преимущественно на военные расходы в период 2025–2029 годов.

Ранее стало известно, что Евросоюз рискует потерять минимум $238 млрд (1,9 трлн рублей) своих вложений в российскую экономику, если примет решение о конфискации российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. На данный момент на счетах бельгийского клирингового центра Euroclear заблокированы российские активы на сумму примерно $224,5 млрд (1,8 трлн рублей) по текущему курсу.

Бельгия
российские активы
Украина
конфискации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это безумие!»: аналитик из США предупредил ЕС о мощи российского оружия
Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев
Стала известна точная дата окончания украинского конфликта
«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков
В Госдуме отреагировали на отправку Украине французских истребителей Mirage
Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Сотни детей эвакуировались из-за пожара в школе
«Не поступало»: «Татнефть Арена» об отмене концерта Лепса в Казани
Путин предрек конвенции против киберпреступлений вхождение в историю
Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября
Кадыров сообщил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти
Стало известно, кто стал прототипом цифрового аватара Высоцкого
Магнитные бури сегодня, 25 октября: что завтра, скачки давления, мигрени
Полиция задержала 11 участников драки у чайханы
Гороскоп на неделю с 27 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы
Появились подробности по делу о попрошайках в Шереметьево
Россияне рискуют потерять деньги из-за отмены концерта известного диджея
Россия готовится к ядерной войне? Что такое дрон «Судного дня», подробности
Запашный развелся с женой после 18 лет брака
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.