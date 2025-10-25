Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 09:34

Раскрыты возможные потери ЕС при попытке конфискации российских активов

ЕС может потерять $238 млрд в случае конфискации российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз рискует потерять минимум $238 млрд (1,9 трлн рублей) своих вложений в российскую экономику, если примет решение о конфискации российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине, подсчитали обозреватели РИА Новости. На данный момент на счетах бельгийского клирингового центра Euroclear заблокированы российские активы на сумму примерно $224,5 млрд (1,8 трлн рублей) по текущему курсу.

Euroclear не раскрывает, какая часть этих средств принадлежит Банку России. Однако известно, что заблокированные российские активы в текущем году приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских средств, а в прошлом году — менее 80%.

В настоящее время страны ЕС обсуждают возможность предоставления нового кредита Украине за счет замороженных российских активов. Украинцы должны будут вернуть средства, если Россия выплатит стране «репарации». Против этой схемы финансирования высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо, политик предупредил, что изъятие российских активов повлечет за собой тяжелые последствия.

