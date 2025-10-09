Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:55

Один из старейших брендов Германии может исчезнуть из-за финансовых проблем

Bild: в Германии банкротится старейший бренд одежды Heimatliebe

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Известный и один из старейших немецких брендов одежды Heimatliebe проходит процедуру банкротства, сообщает газета Bild. Общее число корпоративных банкротств в ФРГ продолжает увеличиваться на протяжении нескольких последних лет.

Как пишут авторы, производитель одежды не смог преодолеть кризис, охвативший индустрию мод. Суд города Дортмунда утвердил процедуру банкротства для владеющей брендом компании Store Concept GmbH & Co. KG, что создает серьезные проблемы для 400 розничных магазинов по всей Германии.

В публикации предположили, что ритейлеры вероятно столкнутся с финансовыми убытками от нереализованного товара, однако более значительной угрозой является потенциальная утрата лояльной клиентской базы. Бренд занимал особую нишу на рынке, предлагая продукцию среднего ценового сегмента, что в конечном счете могло способствовать его коммерческому провалу.

Согласно анализу немецких СМИ, непосредственными причинами банкротства стали резкое снижение объемов продаж и сокращение маржинальности бизнеса. На ухудшение показателей повлияли последствия пандемии, трансформация потребительских привычек, рост расходов на оплату труда и электроэнергию, а также усиление конкуренции с онлайн-платформами.

Статистическое ведомство Германии фиксирует тревожную общеотраслевую тенденцию: за первое полугодие суды приняли к рассмотрению 12 тысяч заявлений о несостоятельности. Наиболее проблемными сферами оказались транспортно-логистический комплекс, гостиничный бизнес и строительная отрасль, где показатели банкротств существенно превышают средние значения.

Ранее немецкая компания Mayer & Cie., производитель круговых вязальных машин, подала заявление о банкротстве спустя два месяца после празднования 120-летия. Семейное предприятие, которым управляет четвертое поколение, владеет более 300 патентами. Банкротство ставит под угрозу 350 рабочих мест в Германии, Чехии и Китае.

