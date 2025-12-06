ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 09:57

Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Бренд Swarovski подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве бижутерии из хрусталя, подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака на территории России, сообщает ТАСС. Заявка на регистрацию бренда была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна.

Товарный знак регистрируется сразу по четырем классам Международной классификации товаров и услуг: № 09, 14, 21 и 35. Данные классы охватывают широкий спектр продукции, включая очки, разнообразные аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

Известно, что компания Swarovski временно закрыла свои магазины и приостановила онлайн-продажу продукции в России еще в марте 2022 года, а в июне 2023 года официально объявила об уходе из страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целый ряд покинувших страну иностранных компаний начали повторно регистрировать свои товарные знаки. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил об отсутствии препятствий возвращению зарубежных брендов.

бренды
бижутерия
товарные знаки
Роспатент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин
Домовые чаты начали «прописываться» в MAX
Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру
На Западе заявили, что кризис на Украине перешел в решающую фазу
Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
«Держит за дебилов»: жертвам «эффекта Долиной» дали слово
Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию
Курской области перечислили более 220 млрд рублей
Жителям сразу шести регионов Украины понадобились генераторы
Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря
Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии
Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область
История с подростками-пытателями попала в поле зрения Бастрыкина
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной
Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Дочь родила от отца трех детей и участвовала в их растлении
Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества
Погода в Москве в субботу, 6 декабря: снега в этом месяце так и не увидим?
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.