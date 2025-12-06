Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России Бренд Swarovski подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве бижутерии из хрусталя, подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака на территории России, сообщает ТАСС. Заявка на регистрацию бренда была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна.

Товарный знак регистрируется сразу по четырем классам Международной классификации товаров и услуг: № 09, 14, 21 и 35. Данные классы охватывают широкий спектр продукции, включая очки, разнообразные аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

Известно, что компания Swarovski временно закрыла свои магазины и приостановила онлайн-продажу продукции в России еще в марте 2022 года, а в июне 2023 года официально объявила об уходе из страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целый ряд покинувших страну иностранных компаний начали повторно регистрировать свои товарные знаки. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил об отсутствии препятствий возвращению зарубежных брендов.