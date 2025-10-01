Вы и не догадывались, что это так просто: как очистить любимую бижутерию, не испортив украшение

Чтобы бижутерия долго радовала своим блеском, важно правильно за ней ухаживать. Украшения можно легко почистить доступными средствами.
Для украшений из металлических сплавов отлично подходит чистка зубным порошком — после процедуры обязательно просушите изделия, чтобы избежать появления ржавчины.
Пластиковые украшения можно просто почистить в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. А вот медные изделия приобретают первоначальный блеск после обработки раствором уксуса с солью.
Искусственный жемчуг достаточно протирать мягкой влажной тканью. Тем временем украшения со стразами сохранят сияние, если еженедельно очищать их мыльным раствором. Регулярный уход продлит жизнь любимым украшениям и вернет им первозданный блеск.
Ранее сообщалось, что проблема катышков и ворса на одежде знакома почти каждому. Они портят внешний вид вещей и постепенно забивают фильтры стиральной машины, из-за чего техника начинает работать хуже.