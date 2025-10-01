Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:06

Вы и не догадывались, что это так просто: как очистить любимую бижутерию, не испортив украшение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы бижутерия долго радовала своим блеском, важно правильно за ней ухаживать. Украшения можно легко почистить доступными средствами.

Для украшений из металлических сплавов отлично подходит чистка зубным порошком — после процедуры обязательно просушите изделия, чтобы избежать появления ржавчины.

Пластиковые украшения можно просто почистить в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. А вот медные изделия приобретают первоначальный блеск после обработки раствором уксуса с солью.

Искусственный жемчуг достаточно протирать мягкой влажной тканью. Тем временем украшения со стразами сохранят сияние, если еженедельно очищать их мыльным раствором. Регулярный уход продлит жизнь любимым украшениям и вернет им первозданный блеск.

Ранее сообщалось, что проблема катышков и ворса на одежде знакома почти каждому. Они портят внешний вид вещей и постепенно забивают фильтры стиральной машины, из-за чего техника начинает работать хуже.

украшения
бижутерия
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
