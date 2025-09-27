Известная компания подала заявление о банкротстве после 120 лет работы Bild: компания Mayer & Cie. хочет признать себя банкротом после 120 лет работы

Немецкая компания Mayer & Cie., занимающаяся производством круговых вязальных машин, подала заявление о банкротстве, сообщает Bild. Это произошло спустя два месяца после празднования 120-летнего юбилея предприятия.

В июле они отметили 120-летие своей компании. Теперь лидер на мировом рынке Mayer & Cie. из Альбштадта вынужден объявить себя банкротом, — говорится в материале.

350 сотрудников по всему миру теперь могут потерять рабочие места. Большинство из них работают в головном офисе компании, расположенном в Баден-Вюртемберге. Остальные сотрудники трудятся в филиалах в Чехии и Китае. Mayer & Cie. является семейным предприятием, которым управляет уже четвертое поколение. Компания специализируется на выпуске круговых вязальных машин для текстильной промышленности. По собственным данным, компания владеет более чем 300 патентами, что позволяет ей занимать лидирующие позиции на мировом рынке.

