27 сентября 2025 в 11:06

Известная компания подала заявление о банкротстве после 120 лет работы

Bild: компания Mayer & Cie. хочет признать себя банкротом после 120 лет работы

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Немецкая компания Mayer & Cie., занимающаяся производством круговых вязальных машин, подала заявление о банкротстве, сообщает Bild. Это произошло спустя два месяца после празднования 120-летнего юбилея предприятия.

В июле они отметили 120-летие своей компании. Теперь лидер на мировом рынке Mayer & Cie. из Альбштадта вынужден объявить себя банкротом, — говорится в материале.

350 сотрудников по всему миру теперь могут потерять рабочие места. Большинство из них работают в головном офисе компании, расположенном в Баден-Вюртемберге. Остальные сотрудники трудятся в филиалах в Чехии и Китае. Mayer & Cie. является семейным предприятием, которым управляет уже четвертое поколение. Компания специализируется на выпуске круговых вязальных машин для текстильной промышленности. По собственным данным, компания владеет более чем 300 патентами, что позволяет ей занимать лидирующие позиции на мировом рынке.

Ранее суд вынес решение о признании банкротом частной российской космической компании SR Space. Заседание по данному делу уже завершилось. Холдинг SR Space, основанный предпринимателем Олегом Мансуровым в 2020 году, до 2022 года носил название Success Rockets. Компания работала в аэрокосмической отрасли, специализируясь на производстве ракет-носителей сверхлегкого класса, малых космических аппаратов и создании спутниковых группировок.

банкротство
компании-банкроты
экономика
Германия
