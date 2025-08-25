Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:44

Российский аналог SpaceX объявили банкротом

Российскую космическую компанию SR Space признали банкротом

Олег Мансуров Олег Мансуров Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы постановил признать частную российскую космическую компанию SR Space банкротом, пишет ТАСС со ссылкой на картотеку суда. Сообщается, что заседание по делу уже завершено.

Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, — написано в карточке арбитражного дела.

Холдинг SR Space до 2022 года назывался Success Rockets. Его в 2020 году основал предприниматель Олег Мансуров. Аэрокосмическая компания специализировалась на производстве ракет-носителей сверхлегкого класса, малых космических аппаратов и спутниковых группировок.

Ранее юрист Евгений Графкин сообщил, что одним из минусов процедуры банкротства является потеря незащищенного имущества. По его словам, это касается второй недвижимости, автомобилей, предметов роскоши и сбережений сверх прожиточного минимума, в том числе совместно нажитого имущества. Кроме того, на время процедуры финансами должника распоряжается управляющий, запрещаются сделки с имуществом и получение займов. Также банкроту могут ограничить выезд из страны.

SpaceX
банкротство
суды
ликвидация
