Юрист раскрыл неприятную правду о процедуре банкротства

Одним из минусов процедуры банкротства является потеря физлицом незащищенного законом имущества, заявил NEWS.ru юрист Евгений Графкин. По его словам, гражданин также лишается права управлять своими финансами.

Имущество, не защищенное законом (вторая недвижимость, автомобили, сбережения сверх прожиточного минимума, предметы роскоши), продается на торгах. Это касается и совместно нажитого в браке имущества. Временная потеря финансовой независимости. На время процедуры всеми финансами и счетами распоряжается управляющий. Запрещаются сделки с имуществом и получение займов, — добавил Графкин.

Также банкроту могут запретить покидать Россию по решению суда, но в исключительных случаях, напомнил эксперт. Кроме того, в течение трех лет нельзя управлять юридическим лицом, а в течение пяти лет необходимо сообщать о своем статусе банкрота при обращении за кредитом, подытожил собеседник.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова могут заключить соглашение о разделе имущества при разводе. По ее словам, если договоренность не будет достигнута, то расставшейся чете артистов придется обратиться в суд.