Обвиняемая по делу «рейхсбюргеров» россиянка вышла на свободу в ФРГ FAZ: обвиняемую по делу рейхсбюргеров россиянку освободили из СИЗО в ФРГ

Немецкий суд освободил из-под стражи гражданку России после почти трех лет содержания в следственном изоляторе, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Уточняется, что она проходит обвиняемой по делу о так называемой группировке «рейхсбюргеров» вокруг Генриха XIII принца Рейсса.

Одна из обвиняемых по франкфуртскому процессу в отношении предполагаемой группы так называемых «рейхсбюргеров» вокруг Генриха XIII принца Рейсса была освобождена из-под стражи. Ордер на арест Виталии Б. был отменен в понедельник, — сообщила представитель Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

Ранее в Баварии задержали троих предполагаемых членов движения рейхсбюргеров («граждане Рейха»). Представители движения пытались совершить государственный переворот в ФРГ в декабре 2022 года. Правоохранители отметили, что в апреле 2022 года трое задержанных участвовали в тренировках по стрельбе на бывшем стрельбище бундесвера около Байройта в Верхней Франконии.

Следователи полагают, что так участники движения готовились к возможному нападению на бундестаг. В отношении пяти мужчин и одной женщины ведется расследование. Во время обысков изъяты подпадающие под закон об оружии предметы и устройства для хранения данных.