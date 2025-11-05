Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 16:44

Трамп пообещал положить конец еще одному конфликту

Трамп: еще один конфликт будет разрешен в будущем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще один конфликт будет разрешен в будущем, заявил во время завтрака с сенаторами глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что с начала второго президентского срока ему удалось урегулировать уже восемь кризисов, передает РИА Новости.

У нас остался еще один [конфликт], как вы, вероятно, знаете, и он тоже будет разрешен, — сказал Трамп.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Трамп ничего не делает для завершения конфликта на Украине. Таким образом парламентарий прокомментировал желание политика закончить боевые действия в течение двух месяцев. Собеседник считает, что глава Белого дома воспринимает происходящее на Украине как игру.

Политолог Николай Топорнин выразил мнение, что Трамп дает громкие обещания по Украине для поддержания внимания к своей персоне. Эксперт отметил отсутствие в администрации США четких представлений о сроках завершения украинского кризиса.

До этого американский постпред при ООН Майк Уолтц отметил, что США рассчитывают на помощь мирового сообщества в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что именно Дональд Трамп сумел наладить диалог между Москвой и Киевом.

