05 ноября 2025 в 17:20

Путин прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях США

Путин назвал серьезным вопросом заявления Трампа о ядерных испытаниях США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности проведения ядерных испытаний в США является серьезным вопросом, отметил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. С таким заявлением глава государства выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Да, действительно, это вопрос серьезный, — прокомментировал Путин.

Ранее Валерий Фадеев, возглавляющий Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, был назначен председателем комиссии по присуждению государственных премий в области правозащиты и благотворительности. Указ о назначении подписал президент Путин, который также утвердил обновленный состав комиссии. Документ был размещен на официальном портале правовых актов.

До этого Путин дал поручение Министерству иностранных дел, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения по испытаниям ядерного оружия. Он отметил важность детального рассмотрения вопроса и ожидает доклад от ответственных структур.

