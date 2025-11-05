Хинштейн сообщил о последствиях обстрела ВСУ Рыльска Хинштейн: в Рыльске повреждены пять домов в результате обстрела ВСУ

Город Рыльск в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали пять частных домовладений. В частности, были повреждены заборы, фасадные части и остекление жилых построек. Кроме того, вражеские удары нарушили работу местных коммуникаций. В результате повреждения получили участок газопровода и линия электропередачи.

На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, — добавил Хинштейн.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины 4 ноября атаковали объект энергетической инфраструктуры в Рыльске. В результате удара по подстанции произошло аварийное отключение электричества, оставившее без энергоснабжения свыше 16 тыс. потребителей в различных районах региона.