Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 18:52

Хинштейн сообщил о последствиях обстрела ВСУ Рыльска

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Город Рыльск в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали пять частных домовладений. В частности, были повреждены заборы, фасадные части и остекление жилых построек. Кроме того, вражеские удары нарушили работу местных коммуникаций. В результате повреждения получили участок газопровода и линия электропередачи.

На местах работают оперативные службы. Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, — добавил Хинштейн.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины 4 ноября атаковали объект энергетической инфраструктуры в Рыльске. В результате удара по подстанции произошло аварийное отключение электричества, оставившее без энергоснабжения свыше 16 тыс. потребителей в различных районах региона.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
