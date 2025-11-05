Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория официально получит новое имя — леди Бекхэм, сообщает Metro. В издании уточнили, что манекенщица решила принять статус после того, как ее мужа посвятили в рыцари.

Ты так многого добился, и все же ты тот же добрый, скромный, трудолюбивый человек, которого я встретил почти 30 лет назад, а также самый удивительный муж и отец. Я никогда не чувствовала себя более гордой, чем сегодня, — заявила Виктория после посвящения футболиста в рыцари.

Футболист получил звание за заслуги в области спорта и благотворительности. Теперь он сможет именоваться сэром.

До этого Виктория призналась, что удалила силиконовые импланты, установленные в 2006 году, чтобы повысить профессиональную репутацию в индустрии моды. Бывшая участница группы Spice Girls пришла к осознанию необходимости изменить свой имидж для нового этапа карьеры, сделав образы менее яркими и более сдержанными. Имплантаты были установлены в период, когда Виктория была известна как королева WAG — сообщества жен и подруг футболистов.