05 ноября 2025 в 19:15

Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари

Metro: Виктория Бекхэм сменит имя из-за нового статуса мужа

Дэвид и Виктория Бекхэм Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория официально получит новое имя — леди Бекхэм, сообщает Metro. В издании уточнили, что манекенщица решила принять статус после того, как ее мужа посвятили в рыцари.

Ты так многого добился, и все же ты тот же добрый, скромный, трудолюбивый человек, которого я встретил почти 30 лет назад, а также самый удивительный муж и отец. Я никогда не чувствовала себя более гордой, чем сегодня, — заявила Виктория после посвящения футболиста в рыцари.

Футболист получил звание за заслуги в области спорта и благотворительности. Теперь он сможет именоваться сэром.

До этого Виктория призналась, что удалила силиконовые импланты, установленные в 2006 году, чтобы повысить профессиональную репутацию в индустрии моды. Бывшая участница группы Spice Girls пришла к осознанию необходимости изменить свой имидж для нового этапа карьеры, сделав образы менее яркими и более сдержанными. Имплантаты были установлены в период, когда Виктория была известна как королева WAG — сообщества жен и подруг футболистов.

