Бекхэм официально стал рыцарем

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм официально был посвящен в рыцари королем Великобритании Карлом III, пишет The Times. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.

Я не могу испытывать большей гордости, чем сейчас. Люди знают, насколько я патриотичен. Я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи, — сказал 50-летний спортсмен.

Футболист получил звание за заслуги в области спорта и благотворительности. Теперь он сможет именоваться сэром, а его супруга Виктория станет леди Бекхэм.

Бекхэм начал свою футбольную карьеру в «Манчестер Юнайтед», где провел 394 матча и забил 85 голов, а затем играл за «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Он провел 115 матчей за сборную Англии, что является третьим результатом среди игроков старшего возраста. Бекхэм также 59 раз был капитаном своей команды.

Ранее сообщалось, что Бекхэм был включен в список награжденных. Это произошло в честь дня рождения короля Великобритании Карла III.