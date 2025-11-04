Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:12

Бекхэм официально стал рыцарем

Карл III посвятил в рыцари экс-футболиста Бекхэма

Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм официально был посвящен в рыцари королем Великобритании Карлом III, пишет The Times. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.

Я не могу испытывать большей гордости, чем сейчас. Люди знают, насколько я патриотичен. Я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи, — сказал 50-летний спортсмен.

Футболист получил звание за заслуги в области спорта и благотворительности. Теперь он сможет именоваться сэром, а его супруга Виктория станет леди Бекхэм.

Бекхэм начал свою футбольную карьеру в «Манчестер Юнайтед», где провел 394 матча и забил 85 голов, а затем играл за «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Он провел 115 матчей за сборную Англии, что является третьим результатом среди игроков старшего возраста. Бекхэм также 59 раз был капитаном своей команды.

Ранее сообщалось, что Бекхэм был включен в список награжденных. Это произошло в честь дня рождения короля Великобритании Карла III.

Дэвид Бекхэм
рыцари
Карл III
Великобритания
