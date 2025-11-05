Попытка пьяного мужчины поцеловать президента Мексики попала на видео

Пьяный мужчина обнял и пытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум, передает Associated Press. Инцидент произошел, когда глава государства была на экскурсии по историческому центру Мехико. На опубликованных «Известиями» кадрах видно, как президент разговаривает с людьми, а сзади к ней подходит мужчина, приобнимая ее и пытаясь поцеловать в шею. Уточняется, что мужчина был арестован.

До этого жители мексиканского города Уруапан засняли убийство мэра Карлоса Мансо. По предварительной информации, его застрелили на праздновании Дня мертвых представители местных наркокартелей, с которыми он боролся. На видео слышны выстрелы, после которых толпа в панике разбегается. Уточнялось, что Мансо обстреляли сразу после выступления с маленьким ребенком на руках.

Ранее во время прямого эфира новостей на американском телеканале KCBS-TV, который вещает из Лос-Анджелеса, ведущий Хуан Фернандес испытал сильное потрясение из-за серьезной аварии. Он был настолько поражен увиденным, что потерял способность говорить.