Появились пугающие кадры с моментом убийства мэра Уруапана

Жители мексиканского города Уруапан засняли убийство мэра Карлоса Мансо. Предварительно, его застрелили на праздновании Дня мертвых представители местных наркокартелей, с которыми он боролся.

На видео слышны выстрелы, после которых толпа в панике разбегается. По данным СМИ, Мансо обстреляли сразу после выступления с маленьким ребенком на руках. Спустя несколько минут появились медики, пытавшиеся спасти мэра сердечно-легочной реанимацией. Он скончался в больнице.

Полиция задержала двух подозреваемых и ликвидировала еще одного нападавшего. Убийство мог организовать картель Нового поколения Халиско — один из самых молодых и быстро развивающихся преступных организаций Мексики. В августе правоохранительные органы задержали предполагаемого лидера местного отделения группировки Рене Бельмонте по прозвищу Рино.

Ранее Вооруженные силы США уничтожили катер, перевозивший наркотики в международных водах возле побережья Венесуэлы. Судно направлялось для организации поставок запрещенных веществ американскому населению. Власти США утверждают, что катер также имел связи с террористическими группировками, а на его борту находилось значительное количество наркотиков.