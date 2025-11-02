Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 13:28

Германия столкнулась с катастрофой после ответа Китая на выпады ФРГ

«Царьград»: Германия столкнулась с катастрофой после решения Китая по Nexperia

Фото: IMAGO/Global Look PressChristian Ohde/

Китай запретил экспорт продукции Nexperia за пределы своей территории, что привело к катастрофическим последствиям для Германии, пишет «Царьград». Уже вскоре автопроизводитель Volkswagen вынужден был приостановить выпуск двух своих моделей из-за острого дефицита компонентов.

Такой шаг Пекина стал ответом на решение Минэкономики Нидерландов, которое неожиданно ввело в действие закон об экспортном контроле в отношении компании-производителя полупроводников Nexperia и фактически лишило китайскую компанию Wingtech Technology Company Limited права владеть этой фирмой.

Nexperia играет важную роль как поставщик микрочипов для европейского автопрома и производителей бытовой электроники. После решения о запрете экспорта МИД Германии направил официальный протест в адрес китайских властей.

В материале говорится, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную поездку в Китай, поскольку китайская сторона не выразила готовности организовать его встречу с руководством страны. Несмотря на то, что Мерц возглавляет правительство ФРГ уже почти полгода, он до сих пор не посетил Китай после вступления в должность. В расписании канцлерского ведомства на следующую неделю изначально были выделены дни для возможного визита в Китай и Индию, однако, согласно имеющимся сведениям, председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти времени для приема немецкого лидера.

Ранее сообщалось, что в автомобильной промышленности Германии ожидается сокращение примерно 200 тысяч рабочих мест. СМИ связывают это со слабыми квартальными результатами компаний Mercedes-Benz и Volkswagen. Эксперт Фердинанд Дуденхоффер считает, что массовые увольнения в основном обусловлены высокими размерами выходных пособий для сотрудников и значительной стоимостью рабочей силы.

Германия
Китай
экономика
заводы
