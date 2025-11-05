Депутат Партии пенсионеров объявил голодовку из-за распределения мандатов

Председатель новосибирского регионального отделения Партии пенсионеров Эдуард Кожемякин объявил бессрочную голодовку, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на политика. Он отметил, что эта акция протеста связана с несправедливым, по его мнению, распределением депутатских мандатов в Заксобрании Новосибирской области.

При распределении мандатов, на мой взгляд, произошла такая ситуация, достаточно несправедливая в отношении некоторых кандидатов. Тех, кто работал во время избирательной кампании и внес серьезные финансовые ресурсы, — пояснил Кожемякин.

Политик уточнил, что его визит в Москву для решения вопроса на высшем партийном уровне не увенчался успехом. На фоне этого он решил объявить голодовку.

Ранее в России прошли прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, а также выборы депутатов региональных парламентов. Так, прямые губернаторские выборы провели в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, на Камчатке, в Краснодарском крае и других субъектах.