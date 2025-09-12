Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 03:07

В российских регионах начался Единый день голосования

В России с 12 сентября стартовал Единый день голосования

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России начались прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, а также выборы депутатов региональных парламентов. Уточняется, что соответствующие мероприятия состоятся в 11 субъектах в Единый день голосования с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 сентября.

Так, прямые губернаторские выборы проводятся в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатке и Краснодарском крае. Кроме того, они пройдут в Пермском крае, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской и других области.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства. Новые поправки наделяют ЦИК полномочиями решать, использовать ли бумажные бюллетени при голосовании, и меняют сроки проведения довыборов в ГД.

Тем временем председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отмечала, что проведение выборов в приграничье Курской области в настоящее время невозможно. По ее информации, сейчас на этих территориях ведутся работы по разминированию. Муниципальные выборы, которые должны были пройти в единый день голосования в сентябре, отложены в восьми приграничных районах Курской области.

голосования
губернаторы
регионы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп изменил мнение по поводу инцидента с БПЛА в Польше
В аэропорту «Пулково» объявили план «Ковер»
В российских регионах начался Единый день голосования
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 сентября, много грибков?
Еще семь БПЛА сбили над Москвой
Предательство матери и дочери, безденежье, алкоголизм: как живет Волочкова
В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА
Подросток подорвался на боеприпасе в российском регионе
«Готов отдать жизнь». Лучшие цитаты Андрея Белоусова об армии, Западе и СВО
Кровит и зудит: как избежать геморроя, каковы симптомы. Ликбез от врача
Два украинских БПЛА пытались атаковать Москву
Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы
На Украине ракета истребителя ВСУ упала на частный дом
В российском регионе сработала ПВО
Защита педофилов, замерзшие старики: за что британцы ненавидят Стармера
Росавиация внесла изменения в график работы аэропорта в Калуге
Александр Сытник: что пророчат пчелы, ежи и звезды 12 сентября
Президент Армении заявил, что страна перестала быть младшим братом России
Зеленский раскрыл тему разговора с Келлогом в Киеве
В Госдуме предложили ограничить школы для детей мигрантов
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.