В российских регионах начался Единый день голосования В России с 12 сентября стартовал Единый день голосования

В России начались прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, а также выборы депутатов региональных парламентов. Уточняется, что соответствующие мероприятия состоятся в 11 субъектах в Единый день голосования с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 сентября.

Так, прямые губернаторские выборы проводятся в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатке и Краснодарском крае. Кроме того, они пройдут в Пермском крае, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской и других области.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства. Новые поправки наделяют ЦИК полномочиями решать, использовать ли бумажные бюллетени при голосовании, и меняют сроки проведения довыборов в ГД.

Тем временем председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отмечала, что проведение выборов в приграничье Курской области в настоящее время невозможно. По ее информации, сейчас на этих территориях ведутся работы по разминированию. Муниципальные выборы, которые должны были пройти в единый день голосования в сентябре, отложены в восьми приграничных районах Курской области.