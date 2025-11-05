Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:42

Эти котлетки с сюрпризом стали моим личным топом: готовлю двойную порцию — вкусные даже из холодильника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я ценю блюда, которые можно приготовить заранее, а потом просто разогреть. Эти котлеты идеально для этого подходят — они не теряют сочности при повторном разогреве, что делает их моим спасением в будние дни.

Для приготовления этих удивительных котлет с сюрпризом мне понадобится: мясной фарш (500 г, я предпочитаю смесь говядины и свинины), вареные куриные яйца (4 шт.), репчатый лук (200 г), белый хлеб (100 г), молоко (200 мл), соль и черный молотый перец по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания противня.

Начинаю с подготовки начинки: лук мелко нарезаю и обжариваю на сковороде до красивого золотистого цвета и легкой карамелизации. Вареные яйца измельчаю ножом или натираю на крупной терке, смешиваю с обжаренным луком — получается ароматная яично-луковая смесь. Для фарша замачиваю хлеб в молоке на 10–15 минут, затем хорошо отжимаю и соединяю с мясным фаршем. Тщательно вымешиваю фарш с солью и перцем — он должен стать пластичным и однородным. Формирую из фарша круглые лепешки толщиной около 1,5 см. На середину каждой лепешки выкладываю столовую ложку яичной начинки. Аккуратно защипываю края, придавая котлетам аккуратную овальную форму и следя, чтобы начинка была полностью закрыта. Выкладываю котлеты на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до румяной аппетитной корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Талоны на продукты предложили вернуть в российском регионе
Москва
Талоны на продукты предложили вернуть в российском регионе
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Европа
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: «кекс» из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет
Общество
Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: «кекс» из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет
Котлеты с солнечной начинкой — яркое блюдо, которое покорило нашу семью: готовлю по этому рецепту
Общество
Котлеты с солнечной начинкой — яркое блюдо, которое покорило нашу семью: готовлю по этому рецепту
Готовить картофельные зразы не сложно: рецепт белорусских зраз с грибами — семья теперь не хочет никаких котлет
Общество
Готовить картофельные зразы не сложно: рецепт белорусских зраз с грибами — семья теперь не хочет никаких котлет
еда
рецепты
котлеты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранника Анджелины Джоли мобилизовали по дороге в Херсон
Мельникова раскрыла, как изменилась гимнастика за время отстранения России
Новый премьер Японии провела первый разговор с Зеленским
Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.