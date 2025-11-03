Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 04:09

Котлеты с солнечной начинкой — яркое блюдо, которое покорило нашу семью: готовлю по этому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты с секретом внутри стали настоящей легендой в нашей семье. Дети всегда в восторге, когда разрезают хрустящую котлету и обнаруживают внутри солнечную яичную начинку. Теперь это наше фирменное блюдо для воскресных обедов.

Для приготовления этих удивительных котлет с сюрпризом мне понадобится: мясной фарш (500 г, я предпочитаю смесь говядины и свинины), вареные куриные яйца (4 шт.), репчатый лук (200 г), белый хлеб (100 г), молоко (200 мл), соль и черный молотый перец по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания противня.

Начинаю с подготовки начинки: лук мелко нарезаю и обжариваю на сковороде до красивого золотистого цвета и легкой карамелизации. Вареные яйца измельчаю ножом или натираю на крупной терке, смешиваю с обжаренным луком — получается ароматная яично-луковая смесь. Для фарша замачиваю хлеб в молоке на 10–15 минут, затем хорошо отжимаю и соединяю с мясным фаршем. Тщательно вымешиваю фарш с солью и перцем — он должен стать пластичным и однородным. Формирую из фарша круглые лепешки толщиной около 1,5 см. На середину каждой лепешки выкладываю столовую ложку яичной начинки. Аккуратно защипываю края, придавая котлетам аккуратную овальную форму и следя, чтобы начинка была полностью закрыта. Выкладываю котлеты на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут до румяной аппетитной корочки. Подаю горячими с картофельным пюре и маринованными огурчиками.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

