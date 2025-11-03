Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 10:49

В Израиле опознали тела еще трех заложников

Судмедэксперты из Израиля опознали тела трех освобожденных ХАМАС заложников

ХАМАС ХАМАС Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Тела еще трех заложников, возвращенных палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, были официально опознаны израильскими судебно-медицинскими экспертами, сообщает NBC News. Представители Армии обороны Израиля уведомили семьи о том, что останки полковника запаса Асафа Хамами, капитана запаса Омера Максима Наутры и сержанта Оза Даниэля доставлены в страну.

После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семьям заложников полковника запаса Асафа Хамами, капитана запаса Омера Максима Наутры и сержанта Оза Даниэля, что их тела возвращены в Израиль и процедура опознания завершена, — сказано в сообщении.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято после консультаций на уровне национальной безопасности. Он также сообщил, что останки, переданные движением ХАМАС, принадлежат заложнику, чье тело уже было обнаружено и вывезено израильскими военными.

Израиль
Ближний Восток
ХАМАС
судмедэксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вологде появился памятник Ивану Грозному
«Шло не очень»: Боярский поделился неудачами в начале актерского пути
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Водители электрокаров получили первые штрафы за проезд по Крымском мосту
ВС России «вонзили» гиперзвуковые ракеты в авиабазы ВСУ
Парижские катакомбы закрыли на ремонт
«Не стремлюсь к успеху»: Клуни раскрыл, почему ставит точку в карьере
С удовольствием съедят даже дети! Цветная капуста с яйцом на сковороде
Паштет из фасоли и грибов — вкуснее мясного и в два раза полезнее и проще
Медведев раскрыл астрономическую сумму, которую Запад передал Украине
В СВОП отреагировали на готовность Сербии продавать ЕС оружие для Украины
Королевская семья Британии: последние новости, плохие воспоминания Миддлтон
В Госдуме допустили введение нового запрета
Открылись интересные факты о биографии блогера-должницы
Украинец совершил «прыжок веры» с крыши и спасся от работников ТЦК
Медведев ввел формулу «ККК» для Киева, сравнив с кровожаднейшим кланом США
«Тем страшнее будет конец»: Медведев сделал громкое предупреждение Украине
На МКАД водитель легковушки потерял управление и влетел в бетонный блок
«Не будь лапшой»: дочь Заворотнюк с юмором поздравила своего сына
Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.