В Израиле опознали тела еще трех заложников

Тела еще трех заложников, возвращенных палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, были официально опознаны израильскими судебно-медицинскими экспертами, сообщает NBC News. Представители Армии обороны Израиля уведомили семьи о том, что останки полковника запаса Асафа Хамами, капитана запаса Омера Максима Наутры и сержанта Оза Даниэля доставлены в страну.

После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семьям заложников полковника запаса Асафа Хамами, капитана запаса Омера Максима Наутры и сержанта Оза Даниэля, что их тела возвращены в Израиль и процедура опознания завершена, — сказано в сообщении.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято после консультаций на уровне национальной безопасности. Он также сообщил, что останки, переданные движением ХАМАС, принадлежат заложнику, чье тело уже было обнаружено и вывезено израильскими военными.