Зеленые помидоры как в СССР — тот самый вкус из детства! Быстро и просто

Зеленые помидоры как в СССР — тот самый вкус из детства! Быстро и просто

Эти маринованные зеленые помидоры — чистая ностальгия по советским временам. Плотные, с остринкой и невероятным ароматом чеснока и зелени, они отлично подойдут и к мясу, и к картошке. Приготовить просто — нужен лишь рассол и немного терпения, чтобы дождаться, когда вкус станет насыщенным и гармоничным.

Для классического рецепта возьмите 2 кг зеленых помидоров, 1 литр воды, 1,5 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара, 80 мл 9% уксуса, 5 зубчиков чеснока, пучок укропа, несколько листьев хрена, по 5 горошин черного и душистого перца.

Помидоры тщательно вымойте и проколите зубочисткой в районе плодоножки, чтобы рассол лучше пропитал их. На дно стерилизованных банок выложите зелень, листья хрена и специи. Далее плотно уложите помидоры, пересыпая их чесноком, нарезанным тонкими пластинками.

Для рассола вскипятите воду с солью и сахаром, затем добавьте уксус и сразу залейте банки до краев. Стерилизуйте банки около 10 минут с момента закипания воды, после чего аккуратно закатайте крышками. Переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Через неделю можно открывать первую банку — вкус будет насыщенным, чуть пряным, но при этом по-домашнему мягким.

Совет: чтобы вкус был еще ближе к советскому, добавьте пару ломтиков болгарского перца — именно он придавал той самой пикантности из детства.

Нет уксуса? Не беда! Рассказываем, как приготовить самому из яблок.