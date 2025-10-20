Нет уксуса? Не беда! Готовим свой из яблок — лучше магазинного

Как приготовить уксус самому: простой и безопасный способ

Яблочный уксус легко приготовить дома — без консервантов, красителей и добавок. Он получается мягким, ароматным и идеально подходит для заправок, маринадов и напитков. К тому же в нем сохраняются полезные вещества из свежих яблок: витамины группы B, калий и ферменты, которые благотворно влияют на пищеварение.

Для приготовления возьмите 1 кг сладких яблок, 1 л кипяченой воды, 50 г сахара и кусочек ржаного хлеба (по желанию — для ускорения брожения).

Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте кусочками вместе с кожурой. Переложите в стеклянную банку или керамическую емкость, добавьте сахар и залейте водой так, чтобы она полностью покрыла яблоки. Прикройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 7–10 дней. Раз в день перемешивайте деревянной ложкой.

Когда масса начнет шипеть и появится приятный кислый запах, процедите жидкость через марлю, разлейте по чистым банкам и оставьте для вторичного брожения еще на 20–25 дней.

Готовый уксус станет прозрачным и янтарным. Храните его в холодильнике или прохладном месте.

Совет: для богатого вкуса используйте ароматные сорта яблок — антоновку, медуницу, грушовку. А если добавить немного меда, уксус получится мягче и полезнее.

