02 ноября 2025 в 07:30

Готовить картофельные зразы не сложно: рецепт белорусских зраз с грибами — семья теперь не хочет никаких котлет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовить картофельные зразы не сложно: рецепт белорусских зраз с грибами — семья теперь не хочет никаких котлет. Это удивительное сочетание простоты и изысканного вкуса! Хрустящая корочка снаружи и нежная начинка внутри никого не оставят равнодушным. А пикантный грибной соус с двумя видами сыра и зеленым луком превращает блюдо в настоящий кулинарный шедевр. Готовится из доступных продуктов, но выглядит как из ресторана.

Начните с приготовления воздушного картофельного пюре: отварите килограмм картофеля, разомните до однородности, добавьте две столовые ложки крахмала и специи по вкусу — соль, перец и копченую паприку. Остудите массу, чтобы было удобно формировать зразы. Для начинки обжарьте 650 г грибов с крупной луковицей до золотистой корочки, в конце добавьте пару зубчиков чеснока и специи. Две трети грибной массы смешайте с майонезом и зеленью.

Оставшиеся грибы пойдут в соус: потушите их с разведенным в воде крахмалом, добавьте майонез, а в самом конце — тертый твердый и плавленый сыр и мелко нарезанный зеленый лук. Формируйте зразы, берите лепешку пюре, в центр начинку и сворачивайте, обмакните в панировочные сухари и обжаривайте до румяной корочки или запекайте при 200 °C около 20 минут. Подавайте горячими с ароматным соусом — и наслаждайтесь теплом домашней кухни!

Ранее мы готовили простой рецепт из Индии. Обалденные лепешки паратха с картошкой — все ингредиенты под рукой, а вкус шикарный.

