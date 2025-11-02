«Отчаяние»: миллионы американцев рискуют умереть от голода из-за шатдауна

Острая нехватка запасов фиксируется в пунктах раздачи продуктов питания в США из-за приостановки финансирования в рамках шатдауна, сообщает Associated Press. По информации агентства, перед пунктами помощи выстраиваются огромные очереди, многие люди приходят рано утром, чтобы успеть получить фрукты, овощи, хлеб и консервы.

По словам волонтеров, с каждым днем число нуждающихся только растет. Источники издания утверждают, что дефицит продуктов возник после временного прекращения выплат по федеральной программе SNAP, в рамках которой продовольственными талонами обеспечивают почти 42 млн американцев.

Это больше чем кризис. <…> Прямо сейчас вы можете видеть отчаяние, вы можете чувствовать разочарование, которое переживают люди, — отметил священник Джон Удо-Окон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не сможет вовремя оплатить продовольственные талоны нуждающимся гражданам. Причиной он назвал продолжающийся шатдаун, вину за который возложил на демократов.

До этого специалисты управления Конгресса США по бюджету сообщили, что американская экономика может безвозвратно потерять $7–14 млрд (566,2 млрд — 1,1 трлн рублей) из-за приостановки работы правительства. При этом окончательный масштаб ущерба будет зависеть от длительности шатдауна и действий Вашингтона.