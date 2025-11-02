Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 13:38

«Отчаяние»: миллионы американцев рискуют умереть от голода из-за шатдауна

Associated Press: в продовольственных пунктах США из-за шатдауна кончается еда

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Острая нехватка запасов фиксируется в пунктах раздачи продуктов питания в США из-за приостановки финансирования в рамках шатдауна, сообщает Associated Press. По информации агентства, перед пунктами помощи выстраиваются огромные очереди, многие люди приходят рано утром, чтобы успеть получить фрукты, овощи, хлеб и консервы.

По словам волонтеров, с каждым днем число нуждающихся только растет. Источники издания утверждают, что дефицит продуктов возник после временного прекращения выплат по федеральной программе SNAP, в рамках которой продовольственными талонами обеспечивают почти 42 млн американцев.

Это больше чем кризис. <…> Прямо сейчас вы можете видеть отчаяние, вы можете чувствовать разочарование, которое переживают люди, — отметил священник Джон Удо-Окон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не сможет вовремя оплатить продовольственные талоны нуждающимся гражданам. Причиной он назвал продолжающийся шатдаун, вину за который возложил на демократов.

До этого специалисты управления Конгресса США по бюджету сообщили, что американская экономика может безвозвратно потерять $7–14 млрд (566,2 млрд — 1,1 трлн рублей) из-за приостановки работы правительства. При этом окончательный масштаб ущерба будет зависеть от длительности шатдауна и действий Вашингтона.

США
продукты
дефицит
шатдаун
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшую девушку Канье Уэста освистали за образ окровавленной супруги Кеннеди
Названо лакомство, ставшее любимым инструментом убийц всех времен
Во Франции решили переложить часть работы полиции на ИИ после кражи в Лувре
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.