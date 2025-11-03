Найдена причина, почему люди во время засыпания «падают» или слышат голоса

Найдена причина, почему люди во время засыпания «падают» или слышат голоса Сомнолог Ложкин: странные ощущения при засыпании объясняются работой мозга

Необычные ощущения, которые испытывают многие люди в момент засыпания, объясняются особенностью работы мозга, заявил в беседе с Lenta.ru сомнолог Сергей Ложкин. По его словам, некоторые пациенты рассказывают, будто кто-то зовет их по имени, либо же они «падают», видят вспышку света или яркий образ, возникающие перед закрытыми глазами на несколько мгновений.

Такое явление, называемое гипнагогическими галлюцинациями, возникает, когда человек находится в состоянии перехода от бодрствования ко сну, объяснил эксперт. В основе процесса лежит особенность работы мозга: в момент засыпания активность его коры снижается неравномерно.

Одни зоны уже «выключились», а другие продолжают работать и генерировать образы, звуки или ощущения. В результате сознание на короткое время «захватывает» сигналы, которые обычно остаются во сне, — отметил сомнолог.

Обычно с подобным может столкнуться любой человек, заметил он. Но чаще такие феномены встречаются у людей, испытывающих стресс, тревожность или хроническое недосыпание. Риск выше и при нерегулярном графике сна, резюмировал Ложкин.

Ранее невролог Наталья Суворинова рассказала, что некоторые люди разговаривают во сне из-за эмоционального или умственного перенапряжения. Она отметила, что это нарушение сна, как правило, связано с врожденными особенностями организма.