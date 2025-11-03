Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 11:02

Найдена причина, почему люди во время засыпания «падают» или слышат голоса

Сомнолог Ложкин: странные ощущения при засыпании объясняются работой мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные ощущения, которые испытывают многие люди в момент засыпания, объясняются особенностью работы мозга, заявил в беседе с Lenta.ru сомнолог Сергей Ложкин. По его словам, некоторые пациенты рассказывают, будто кто-то зовет их по имени, либо же они «падают», видят вспышку света или яркий образ, возникающие перед закрытыми глазами на несколько мгновений.

Такое явление, называемое гипнагогическими галлюцинациями, возникает, когда человек находится в состоянии перехода от бодрствования ко сну, объяснил эксперт. В основе процесса лежит особенность работы мозга: в момент засыпания активность его коры снижается неравномерно.

Одни зоны уже «выключились», а другие продолжают работать и генерировать образы, звуки или ощущения. В результате сознание на короткое время «захватывает» сигналы, которые обычно остаются во сне, — отметил сомнолог.

Обычно с подобным может столкнуться любой человек, заметил он. Но чаще такие феномены встречаются у людей, испытывающих стресс, тревожность или хроническое недосыпание. Риск выше и при нерегулярном графике сна, резюмировал Ложкин.

Ранее невролог Наталья Суворинова рассказала, что некоторые люди разговаривают во сне из-за эмоционального или умственного перенапряжения. Она отметила, что это нарушение сна, как правило, связано с врожденными особенностями организма.

врачи
здоровье
сны
галлюцинации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук раскрыл, как Киев ведет насильственную политику против церкви
Оплата парковки в Воронеже: инструкция для автолюбителей
Рубль ждет падение? Курс сегодня, 3 ноября, что с долларом, евро и юанем
В Вологде появился памятник Ивану Грозному
«Шло не очень»: Боярский поделился неудачами в начале актерского пути
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Водители электрокаров получили первые штрафы за проезд по Крымском мосту
ВС России «вонзили» гиперзвуковые ракеты в авиабазы ВСУ
Парижские катакомбы закрыли на ремонт
«Не стремлюсь к успеху»: Клуни раскрыл, почему ставит точку в карьере
С удовольствием съедят даже дети! Цветная капуста с яйцом на сковороде
Паштет из фасоли и грибов — вкуснее мясного и в два раза полезнее и проще
Медведев раскрыл астрономическую сумму, которую Запад передал Украине
В СВОП отреагировали на готовность Сербии продавать ЕС оружие для Украины
Королевская семья Британии: последние новости, плохие воспоминания Миддлтон
В Госдуме допустили введение нового запрета
Открылись интересные факты о биографии блогера-должницы
Украинец совершил «прыжок веры» с крыши и спасся от работников ТЦК
Медведев ввел формулу «ККК» для Киева, сравнив с кровожаднейшим кланом США
«Тем страшнее будет конец»: Медведев сделал громкое предупреждение Украине
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.