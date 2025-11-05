Канделаки отреагировала на смерть ведущего «Утренней почты»

Телеведущий Юрий Николаев, скончавшийся 4 ноября на 77-м году жизни, был настоящей легендой отечественного телевидения, заявила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки. В своем Telegram-канале она выразила благодарность артисту за радостное настроение, которое он дарил.

Юрий Николаев — это настоящая легенда телевидения. Не было в СССР человека, который не смотрел его «Утреннюю почту». Она была залогом настроения на весь день, да и на всю жизнь. Теплое семейное утро. Спасибо, Юра, и покойся с миром, — написала Канделаки.

Ранее о смерти актера и ведущего сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Он признался, что испытывает горечь от такой новости. Николаев по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

