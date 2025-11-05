В Москве росгвардейцы задержали иностранца, ранившего двух человек ножом

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве задержали иностранца, которого подозревают в нападении на двух человек. В Telegram-канале ведомства отметили, что он нанес пострадавшим колото-резаные ранения.

Прибывшие на улицу Хамовнический Вал росгвардейцы получили от полицейских ориентировку с фотографией подозреваемого. В результате оперативных мероприятий был установлен и задержан 24-летний иностранный гражданин, который в ходе конфликта нанес двум мужчинам колото-резаные ранения острым предметом, — уточнили в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

