05 ноября 2025 в 13:51

Хинштейн возмутился числом чиновников, уволенных за взятки

Хинштейн заявил, что за взятки уволили недостаточно чиновников

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал малое число увольнений из органов власти и подведомственных учреждений региона людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности из-за взяток и других тяжких статей. В своем Telegram-канале он отметил, что с апреля по октябрь свои посты покинули девять человек.

Результатами проведенной работы крайне недоволен — всего девять человек прекратили служебную деятельность, при том что список лиц, например, привлекавшихся к ответственности за получение либо дачу взятки или за грабеж, достаточно внушительный, — заявил глава региона.

Хинштейн потребовал от руководителей ведомств принять меры до конца ноября. В противном случае губернатор пообещал раскрыть имена таких чиновников в прямом эфире.

Ранее глава региона заявил, что количество министерств в правительстве Курской области сократится с 24 до 17. По его словам, ведомства объединяют и переименовывают, чтобы перейти от планирования к реальной работе по восстановлению инфраструктуры, а также улучшить эффективность без лишней бюрократии.

Александр Хинштейн
Курская область
чиновники
увольнения
